大摩下調港今年經濟增長預測

另外，瑞銀發表報告稱，憂慮本地移民潮持續，因此該行對本港樓市採取相對審慎態度，預計今年樓價挫5%。

瑞銀：憂本地移民潮持續 料今年樓價挫5%

大摩報告指出，近期港府收緊的社交距離措施可能會延長至2月中旬，將影響農曆新年的消費表現，對服務消費的影響或會拖累全年本地生產總值（GDP）下跌1個百分點，不過電子商務滲透率提升，能抵消部分影響，因此把第一季GDP下調0.8個百分點至1.2%（見表）。此外，大摩預計，中港兩地通關會推遲至年中，由於第一批通關人士主要出於商務理由，個人旅行料延後至今年第四季甚至明年才會實行。

疫情擴大影響新春消費 首季GDP增長下調至1.2%

此外，瑞銀香港發表2022年香港股市及樓市前瞻，估計今年本港整體樓價按年下跌5%，一手樓供應將按年增長50%，當中來自中資發展商的供應將比去年多。瑞銀中國/香港房地產投資研究主管林鎮鴻解釋，跌幅主要受本港人口流出、中國內地今年經濟增長放緩。

大摩又估計，為應對經濟增長壓力，港府或會在財政預算案中延續刺激經濟措施，包括再度推出消費券、稅務減免、公用事業補貼、社會福利津貼等。

再推刺激經濟措施料作用不大

不過，大摩指出，鑑於香港財政儲備佔GDP的比率已從2019年初43%的高峰，下降約13個百分點至目前的30%，預料財政刺激政策的推動作用不大。