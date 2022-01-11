銀行學會遭網絡攻擊 會員資料或外泄

銀行學會表示，其網站目前運作仍然大致正常，為保障會員在使用學會線上系統時的資訊安全，部分會員電子服務及線上活動，包括網上報名課程及考試等服務，已暫停直至另行通知。

學會表示，已尋求網絡安全顧問的協助，密切監察相關情況，目前事件仍在調查中，學會已通過電郵通知所有會員。學會辦事處營運，及其網上學習平台FLEX Learning運作則未受影響。學會表示，十分重視會員個人資料的安全，對所造成的不便深表歉意。

有市場消息稱，香港銀行學會在上周五被勒索軟件ransomware程式攻擊，學會未有透露受資料外泄影響的人數，據會方2020年年報顯示，該會會員人數超過1萬，當年報讀該會課程人數達1.1萬，當中7500人為持續發展課程學員，另外FLEX Learning網上平台則有1萬名用戶。銀行學會提供一系列銀行專業資歷架構課程，包括反洗錢、信貸風險管理、網絡安全、金融科技等。

暫停部分服務 尋網絡安全顧問協助

近年銀行業曾發生多宗資訊系統事故，中國平安（2318）旗下的虛擬銀行平安壹賬通銀行，在2020年10月開業首日遭受分布式阻斷服務攻擊（DDoS），癱瘓手機應用程式網速，不過該行指沒有客戶資料受影響。另外，渣打旗下的虛擬銀行Mox，同月在月結單出現技術問題，部分交易的收款人或發款人名字與真實紀錄不符。