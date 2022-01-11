世茂全國項目「待售」傳萬科洽購 內房股全線升 標普再降信貸評級

明報記者 陳偉燊

除世茂系外，不少同樣財政受壓的內房股股價昨日普遍做好。當中融創中國（1918）、奧園（3883）都升逾一成，佳兆業（1638）、富力（2777）則分別升7.41%及5.56%（見表）。至於傳出擬接手世茂集團部分資產的萬科，昨日收市升2.69%。

去年8月傳萬科接手恒大物業 後亦告吹

上周多家內媒報道指，內銀已表態會支援以國企為首的「優質房企」，向財政有問題的內房收購資產，指出相關的併購貸款將不會計入「三條紅線」，變相為財困的內房提供套現渠道。而「財新網」日前亦報道，世茂已委託代理行加快處置資產，除了旗下商用物業和酒店，集團旗下全國項目都列入清單，對象包括基金和國際投資者，但國內資金或成首批買家。

據REDD引述一名接近世茂的消息人士稱，萬科正在洽談收購世茂資產，惟未有提到涉及的資產及具體規模。萬科及世茂俱未有回應收購消息。在今次傳出萬科與世茂洽談之前，早在去年8月份，亦傳出萬科擬接手恒大物業（6666），當時有關消息亦刺激恒大系股價全線做好，但其後即傳出萬科已放棄收購。

標普：世茂今年到期債550億人幣

此外，評級機構標準普爾昨日發表最新報告，將世茂長期發行人信貸評級由「B+」下調至「B-」，將其高級無抵押票據評級由「B」調低至「CCC+」，並將其評級列入負面觀察名單。該行指出，這反映出該集團的流動性會進一步惡化，在當前收緊監管措施及嚴峻的市場環境下，如果沒有獲得新融資將不會改善過來，料因此面對再融資的風險。

標普估計，世茂今年內到期償還的債務高達550億元人民幣，因此認為集團除較早前以20億元出售在港物業外，仍然有需要加快物業銷售及出售資產套現。不過，該行認為，世茂目前仍然能夠維持銀行及非銀行的融資渠道，暫不會遭銀行催收貸款。