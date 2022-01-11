新東方教育辭退6萬員工

新東方在綫轉攻電商平台

俞敏洪表示，集團正在轉型當中，未來將轉型「素質、素養、研學、營地教育」等，同時決定加大在大學生市場和海外中文市場的投入，至於旗下新東方在綫（1797）創立「東方甄選」，轉型為農產品篩選與銷售的電商平台，為全國農民提供產品增值服務，俞敏洪去年12月尾曾經親身上陣「東方甄選」平台搞直播助農活動，並藉此推廣直播帶貨平台。

新東方教育昨日收報14.4元，升0.98%，過去一年累計跌89.6%；至於集團旗下經營網上教育的新東方在綫則收報4.9元，亦升8.89%，過去一年亦跌81.08%。俞敏洪表示，2021年新東方遇到太多變故，因政策、疫情、國際關係等原因，很多業務都處於不確定，公司市值更下跌90%。不過，新東方發公告指，注意到媒體刋載俞敏洪個人博客文章，內容有關業務及財務表現，但是其提醒股東及投資者，該等媒體刊物並無獲其授權及並不代表其觀點。去年內地在課外補習行業實施連串監管措施，令新東方正處於網上教育及校外培訓的風眼之中；惟據年報顯示，兩間公司庫存現金尚算豐厚，新東方教育及新東方在綫手持現金分別高達16.12億美元及15.19億港元，尚有空間物色新的發展機會。