高盛料聯儲局今年加息4次 經濟師料12月通脹破7％ 鮑威爾作證或「放鷹」

美10年債息曾升穿1.8厘

市場恐更多央行將隨聯儲局收緊貨幣政策，環球國債孳息率攀升，美國10年期國債孳息率曾升穿1.8厘，是2020年1月美國疫情爆發以來的高位。長期在負值徘徊的德國10期國債孳息率，昨接近重返零水平以上。債息向上，增長股繼續調整。美股早段跌勢持續，道指早段挫逾400點，標普500指數跌逾1%，以科技股為主的納指更跌逾2%。非必要消費股、通訊股，以及蘋果(美：AAPL)、亞馬遜（美：AMZN）、特斯拉（美：TSLA）、Nvidia（美：NVDA）等科技股早段下滑。

高盛在12月中曾預計，聯儲局將在2022年加息3次，分別在3月、6月和9月，並預計2022年第四季可能開始縮表。最新預測比上月更為進取，高盛將啟動縮表的時點，由12月提前至7月或以前，預期屆時美國通脹率可能仍然高企，因此不再認為加息將被縮表所取代，預計聯儲局在12月將要宣布第4次加息。

聯儲局12月的會議紀錄顯示，官員預期今次收緊貨幣政策的步伐比上次快，以防美國在高通脹和接近充分就業的情况下經濟過熱，預期縮表的時機可能「較以往的經驗，更接近於加息的時機」。國際貨幣基金組織（IMF）警告，聯儲局加快加息步伐的預期，可能震動金融市場，呼籲新興經濟體為美國加息做好準備，以應對潛在的資本外流及匯率貶值的影響。

環球央行放水 帶動投行去年收入

此外，摩通（美：JPM）、花旗（美：C）和富國（美：WFC）周五公布第四季財報，為業績期揭開序幕。華爾街大行受惠於疫情期間低於預期的壞帳損失，加上環球央行「放水」帶動投行業務收入大增，令業界去年表現亮麗。全球IPO去年達2388宗，集資額達4533億美元，是近20年來IPO最火爆的一年。

分析：標指年底或升穿5500點

高盛預期，2021年將會是華爾街大行的「盈利巔峰」。聯儲局的加息前景，也令投資者預計銀行業在2022年繼續強勢。FactSet數據顯示，分析師預期標普500指數企業在第四季的利潤，按年增長22%，全年利潤增長達到45%。

曾在2019年底準確預測散戶投資熱，並在近期加入Evercore的著名分析師伊曼紐爾（Julian Emanuel）預期，隨着疫情緩和，即使貨幣政策扶持力度減弱，但較低的利率和強勁的美國經濟復蘇，將支持標普500指數可望在今年底觸及5100點。若市場對股票的需求達到2000年科網熱潮的頂峰，標普500指數有可能在年底升穿5500點，較目前水平高出約800點。

（綜合報道）

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