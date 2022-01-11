高盛料聯儲局今年加息4次 經濟師料12月通脹破7％ 鮑威爾作證或「放鷹」
文章日期：2022年1月11日
【明報專訊】隨着美國勞動力市場趨緊，加上聯儲局在上月的議息會議紀錄釋出鷹派信號，高盛最新的報告預期，聯儲局將加快貨幣政策正常化，料今年將加息4次，並最遲在7月開始縮減資產負債表。本周三公布的美國12月通脹率，以及聯儲局主席鮑威爾周二向參議院銀行委員會為連任提名作證，將會是市場焦點。經濟師預期美國12月通脹率將突破7%，是1982年以來首次，料將增加聯儲局收緊貨幣政策的理據，市場人士亦關注鮑威爾會否在聽證會呼應聯儲局會議紀錄的鷹派信息。
美10年債息曾升穿1.8厘
市場恐更多央行將隨聯儲局收緊貨幣政策，環球國債孳息率攀升，美國10年期國債孳息率曾升穿1.8厘，是2020年1月美國疫情爆發以來的高位。長期在負值徘徊的德國10期國債孳息率，昨接近重返零水平以上。債息向上，增長股繼續調整。美股早段跌勢持續，道指早段挫逾400點，標普500指數跌逾1%，以科技股為主的納指更跌逾2%。非必要消費股、通訊股，以及蘋果(美：AAPL)、亞馬遜（美：AMZN）、特斯拉（美：TSLA）、Nvidia（美：NVDA）等科技股早段下滑。
高盛在12月中曾預計，聯儲局將在2022年加息3次，分別在3月、6月和9月，並預計2022年第四季可能開始縮表。最新預測比上月更為進取，高盛將啟動縮表的時點，由12月提前至7月或以前，預期屆時美國通脹率可能仍然高企，因此不再認為加息將被縮表所取代，預計聯儲局在12月將要宣布第4次加息。
聯儲局12月的會議紀錄顯示，官員預期今次收緊貨幣政策的步伐比上次快，以防美國在高通脹和接近充分就業的情况下經濟過熱，預期縮表的時機可能「較以往的經驗，更接近於加息的時機」。國際貨幣基金組織（IMF）警告，聯儲局加快加息步伐的預期，可能震動金融市場，呼籲新興經濟體為美國加息做好準備，以應對潛在的資本外流及匯率貶值的影響。
環球央行放水 帶動投行去年收入
此外，摩通（美：JPM）、花旗（美：C）和富國（美：WFC）周五公布第四季財報，為業績期揭開序幕。華爾街大行受惠於疫情期間低於預期的壞帳損失，加上環球央行「放水」帶動投行業務收入大增，令業界去年表現亮麗。全球IPO去年達2388宗，集資額達4533億美元，是近20年來IPO最火爆的一年。
分析：標指年底或升穿5500點
高盛預期，2021年將會是華爾街大行的「盈利巔峰」。聯儲局的加息前景，也令投資者預計銀行業在2022年繼續強勢。FactSet數據顯示，分析師預期標普500指數企業在第四季的利潤，按年增長22%，全年利潤增長達到45%。
曾在2019年底準確預測散戶投資熱，並在近期加入Evercore的著名分析師伊曼紐爾（Julian Emanuel）預期，隨着疫情緩和，即使貨幣政策扶持力度減弱，但較低的利率和強勁的美國經濟復蘇，將支持標普500指數可望在今年底觸及5100點。若市場對股票的需求達到2000年科網熱潮的頂峰，標普500指數有可能在年底升穿5500點，較目前水平高出約800點。