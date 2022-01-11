Omicron疫苗 輝瑞料3月準備就緒

股價午夜前跌幅收窄

布爾拉稱，該疫苗除專門針對Omicron，也可應付其他新冠變種病毒。他說，雖然未知這款疫苗是否必須，又或應在什麼情况使用這款疫苗，但考慮到部分國家希望盡快準備好Omicron疫苗，輝瑞將會生產一定數量的新疫苗應付需求。他表示，希望這款疫苗能提供更好的保護，但強調若已接種第三劑新冠疫苗加強劑，仍可有效預防住院及重症。不過他表示，目前尚未清楚是否需要打第四劑。

將測試接種第四劑疫苗

英國衛生安全局的數據顯示，在接種第二劑輝瑞及Moderna疫苗的20周後，預防Omicron感染後出現症狀的有效率只有10%左右，不過仍能有效預防重症。美國總統首席醫學顧問福奇（Anthony Fauci）曾表示，不需要專門針對Omicron的加強劑，認為目前的加強劑已可有效對抗此變種病毒。

布爾拉稱，輝瑞將會為是否需要打第四劑進行試驗。以色列目前已為60歲以上長者、免疫系統受損的人士及醫護工作者提供第四劑輝瑞疫苗。以色列的研究發現，在接種第四劑疫苗後一周，體內抗體水平是接種前的5倍。

（綜合報道）

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