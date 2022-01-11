日本政界倡4天工作 松下電器准員工遙距辦公

8%企業保證每周休假兩天以上

松下電器社長楠見雄規表示，員工可在額外的假期從事兼職，並參與地區志願工作，「我們的責任是為松下多元化的人力資本，在工作和生活方式之間取得平衡」。不過允許每周工作4天的日本企業仍是少數。日本厚生勞動省2020年的一項調查顯示，只有8%的日本企業保證每周兩天以上的休假。但這情况可能正在改變。《日經新聞》報道，正在開發口服新冠藥物的塩野義製藥，將由4月起提供每周休息3天的選擇。雅虎日本公司和保險公司Sompo Himawari Life Insurance也允許一些需要照顧兒童和年老親屬的員工每周工作4天。

亞馬遜部分員工試每周工作4天

歐美企業近年陸續試行4天工作周。亞馬遜（美：AMZN）在2018年為部分員工試行4天工作周。消費品巨頭聯合利華（英：ULVR）於2020年12月起，對新西蘭員工進行為期一年的4天工作周試驗。愛爾蘭和冰島等也在試行縮短工作周。

（彭博社）

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