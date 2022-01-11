蔡明都：勿錯過下一波的金融科技

當某一方有充沛的資金要尋找投資回報，銀行已經不是單一可信賴的機構伙伴。因為區塊鏈技術的普及應用，其核心基建是以分散式記帳技術容許數據在不同企業的內部系統游走相互溝通交易結存，這種技術的重點是可以不用依賴中央資料庫或結算程式，交易數據仍然可被區塊鏈技術驗證真確性。

區塊鏈技術是推動金融科技發展的兩大動力之一。從2008年開始問世的第一代區塊鏈於比特幣的應用；之後從智慧合約技術產生了以太幣的第二代區塊鏈（2013至2017年）；緊接着是第三代的百花齊放首次代幣發行（ICO）及開始探索區塊鏈的商業應用場景（2017至2020年），現在身處第四代區塊鏈時期的我們已經進入整合區塊鏈技術至對接非同質化代幣（NFT）資產認證、邊玩電競遊戲邊賺錢的商業協作模式、建立元宇宙市場商機、甚至國家級的加密貨幣發行研究，這些都是預期於3至5年內可達至的景况。

去中心化可省企業成本

區塊鏈基礎技術的突破，首先被廣為人知的是以加密貨幣形式進行資產數碼化的交易。但其實加密貨幣存在於區塊鏈的平台，這平台是可以被開發成為銀行及其他金融機構作為日常業務操作與交易的應用程式。業界定義這個商業應用為「去中心化應用」（DApp）。而銀行及金融機構的日常運作，離不開5個層次：銷售與新客戶有關的營運、審批客戶流程管理、現有客戶增長管理、資本市場（俗稱炒房）營運及符合監管機構的合規操作報告。可以想像，節省成本是未來企業競爭力必要的指標，能夠減少中間人的成本以完成對客戶服務的承諾是第一大目標，所以預期的變革很大機會是在營運模式的精簡化、專業化與細緻化。

第二大動力是資產數碼化的趨勢。姑勿論加密貨幣會否普及甚至取代傳統貨幣，但資產數碼化的形成已經到了不可逆轉的情况。這都是因為區塊鏈平台技術愈來愈成熟，全球的開發者都可以發揮想像力創造出與實體資產連結的數碼認證，無論是實體或虛擬的藝術品、照片、畫作等，都可以透過NFT區塊鏈技術追溯至創作者本身的擁有權，以至未來的擁有者的交易記錄，都能快速地認證與搜尋。這項技術上的突破，將為我們下一代帶來顛覆改變。

NFT區塊鏈技術 與資產連結數碼認證

高盛投資銀行於去年11月發表了題為「Overview of Digital Assets and Blockchain」的研究報告，對於數碼化資產如何改革金融基建的發展有很深入的分析，筆者非常推薦有興趣深入研究金融科技發展的朋友參考這份報告，日後我們亦會繼續為大家解構加密貨幣、非同質化代幣、元宇宙等議題，請勿錯過。

亞洲金融科技師學會

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[蔡明都 「金科」育律]