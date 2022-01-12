港鐵設科技顧問小組 研「新引擎增長」 中投前高層領導 或涉創科投資

重組架構 新設財務投資委員會

港鐵昨日公布新管治架構變動，包括新設財務投資委員會，並將審核委員會及風險委員會合併，另將企業責任委員會改組成環境及社會責任委員會，並維持提名、工程及薪酬委員會，保持6個董事會委員會。另外，集團首度設立科技顧問小組，由獨立非執行董事、中投前首席策略官周元出任主席，另委任運輸署長兼港鐵非執行董事羅淑佩、前審計署長兼現任港鐵獨董的鄧國斌出任成員。港鐵發言人回覆稱沒補充，內容以通告為準。

港鐵今次董事會改組中，最特別是新成立的科技顧問小組，當中成員暫時只有3名，由具創科投資經驗的獨董周元領導，另兩成員羅淑佩及鄧國斌則無明顯科技相關背景。

主席曾提及發展客戶服務科技

根據港鐵通告稱，成立科技顧問小組的主要目的，是制定及實施「新引擎增長」策略、制定長遠創科發展計劃及實施方案、訂定網絡安全定位、檢視數碼化趨勢、新科技及網路安全的發展及事件，向公司執行總監會及董事局提出建議。

雖然暫無具體方向，惟據了解，港鐵今次成立科技顧問小組，其中一個目的或與未來引入更多鐵路相關科技有關；另考慮到小組3名成員雖無明顯科技相關背景，但周元在中投時曾涉獵創科投資，或意味小組亦可能觸及相關投資方向。

港鐵集團主席歐陽伯權在2020年曾表示，集團將投入發展客戶服務科技及營運科技，其後亦曾提到「新增長引擎」字眼，涵蓋提升營運競爭力的鐵路科技、出行即服務MaaS、帶來新體驗的新零售業務，及智慧城市四大領域。今次成立小組跟進這些範疇，或意味港鐵將全面投入相關發展。

高盛：本地乘客量重回疫前九成

另高盛發表報告，引述與港鐵管理層會面內容，提到撇除遊客部分，港鐵本地乘客量已回復至2018年11月時的九成水平，反映本地客運業務接近全面恢復。即使新一波疫情爆發會影響客運增長放慢，但是隨着疫苗接種率上升，料對通關前客運情况有支持。港鐵去年11月載客已達1.32億人次，與2018年11月的1.46億人次拉近。

明報記者 陳偉燊