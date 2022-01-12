大和唱淡增長模式 港科探索挫6%

指「瓶頸」下執行風險多

券商大和昨發表報告，指最新管理層指引存在執行風險，更指出集團在增長瓶頸下仍重啟「增長」模式，今年調整後EBITDA不少於5000萬元的目標，更遠差於該行預期的逾3.5億元。港科探索股價昨急跌6.3%，收報8.18元。

「兩天內送達」 僅35%訂單達標

大和引述港科探索管理層解釋，希望透過增加現有客戶平均下單次數「谷數」，以實現2022年的GMV目標。據稱，HKTVmall通常每月僅吸引40萬至50萬名活躍用戶，去年推出的「兩天內送達」承諾更只有35%訂單達標，因此今年擬加大投資物流配送能力，使「兩天內送達」於今年上半年覆蓋率達90%至95%。

大和表示，儘管相關改善有必要，但懷疑措施能否顯著提高用戶購買頻率。該行認為，港科探索應在多方面增加投資，包括增加產品種類及提高每單平均金額、增加併購等。報告以本地另一網購平台友和為例，平台去年夏天GMV按年急升75%，每單平均金額為1700元。

目標價下調9%至10元

該行相信集團擬定未來3至5年GMV目標120億至150億元切合現實，但認為今次再投資涉及太多執行風險；亦有見集團去年擬定的指引和推廣策略未符預期，投資者需要時間恢復信心。大和將港科探索2021至2023年調整後EBITDA削減11%至80%，以反映成本上升。大和雖然維持該股評級「跑贏大市」，但目標價由11元下調至10元，減幅9.1%。