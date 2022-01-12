富力贖回1.16億美元債 較原定最多3億美元少六成
文章日期：2022年1月12日
【明報專訊】富力地產（2777）早前宣布，透過先合併兩筆合共7.25億美元（約56.55億港元）債券，以償還部分並將餘下債券延期以避過潛在違約。集團昨日進一步公布，將先贖回約1.164億美元（約9.08億港元）債券，規模較原定最多3億美元削減超過六成。
47.5億債券本金延期半年
此前富力地產向債券持有人提出兩個回購方案，方案A是向持有人以「八三折」支付全部本金及利息；方案B則是以原價購回，但只可向每名投資者贖回最多50%票據。最終接近72%持有人接納方案A，涉及本金額約5.19億美元，選擇方案B涉及本金總額則約1.75億美元。以表決結果而言，相當於富力須即時兌付近5.2億美元債券。
此外，富力曾稱將存放3億美元於信託銀行，支付回購款項，惟其後已表示因賣產進度不理想，回購規模將少於3億美元。至昨日富力表示，公司將贖回該批本金總額合共7.25億美元債券的1.164億美元部分，餘下6.086億美元（約47.5億港元）債券本金則將兌付期限延後半年。
彭博智庫指出，雖然富力並無即時違約風險，但今次實際贖回債券規模遠低於預估的3億美元，顯見公司目前實際可用流動現金或比投資者想像還要少。
彭博：可用現金或比想像少
雖然今次很大機會可避免債券違約，但富力未來幾個月仍然面臨一系列關鍵債券兌付考驗，涉及本金總額規模高達10.4億美元（約81.1億港元），當中大部分將在今年4、5月到期，另有約2.88億美元債券將在7月到期。連同其他不同種類債務，並扣除已回購和延展者，富力今年須償付約30億美元債券。