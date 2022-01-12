中海油派特別息振股價 美制裁令股價受壓 稱估值被低估

一年兩次派息 股息率8厘

徐可強昨日在記者會上稱，集團去年在被制裁下先後從紐交所及多倫多證交所退市，雖未有對生產營收造成影響，惟令股東結構出現變化，原本佔整體逾七成的歐美股東因而離場，造成股價大幅波動。他指「現時股價被嚴重低估」。集團承諾2022至2024年，全年每股息不低於70仙，以昨日收市價計，股息率相等於高達8厘，更一舉令股息回復至疫情前水平。另集團表示，將於2021年末期普通股息的基礎上，加派上市20周年特別股息。

中海油股價昨收報8.57元，微升0.35%，自去年初的高位以來已累跌近兩成，但踏入1月份股價回勇，本月至今累升逾6%。集團原計劃去年底回歸A股，徐可強指目前進展順利，但暫無明確時間表。

稱回A順利 惟暫無時間表

集團昨日同時公布，預計今年淨產量目標為6億至6.1億桶油當量，較去年目標增加近12%，去年淨產量將達5.7億桶油當量，較原定目標高。資本支出預算總額為900億至1000億元人民幣，與去年的900億元人民幣相若。其中勘探、開發、生產資本化和其他資本支出預計分別佔總額約20%、57%、21%和2%。集團又預計今年有13個新項目投產（見表）。

強調管控成本 抵禦油價風險

面對國際油價持續高企，徐指油價受多項因素影響，疫情為世界經濟恢復帶來的不確定會產生下行壓力，惟很大程度上取決於貨幣政策及地緣政治，預料美國聯儲局加息步伐會帶來重大影響，利比亞局勢變化亦受關注。

至於美國頁岩油氣產能恢復情况，徐可強估計還需要一段時間。他預計今年原油需求有望恢復至疫情前水平，全年供需維持「緊平衡」狀態。他強調，油價對集團而言屬不可控因素，會有效管控成本，以抵禦油價相關的風險。

明報記者 葉翠