眾安料2024年虛銀普遍收支平衡

匯立：保護私隱 不代表犧牲客戶體驗

許洛聖相信，到2025年，金管局的「金融科技2025」策略所聚焦的五大範疇（即全面推展銀行數碼化、加深央行數碼貨幣研究、發揮數據基建潛能、擴展金融科技人才庫，以及善用資源政策支持發展）會實現，認為香港整體銀行業會為世界其他地方豎立成功榜樣。他又認為虛擬銀行與金融、非金融機構伙伴合作，可加快虛銀成功。

匯立銀行（WeLab Bank）行政總裁李家達認為，就資訊保護、個人私隱方面做到高標準，不代表會犧牲客戶的使用體驗，客戶本身知道需要向銀行提供個人資料，但希望了解銀行需要獲得有關資料的原因、將如何保存和使用有關資料，而銀行就此需要確保體驗的設計過程透明。李家達預料亞洲的金融科技可能會見到更快的演變，會出現更多區塊鏈應用的案例。

主打中小企服務的平安壹賬通銀行，其行政總裁馮鈺龍稱，該行服務的客戶中，有26%是之前沒有銀行服務，該行有大數據和金融科技能力，能以有效、具盈利能力的方式服務客戶。