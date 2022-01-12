周大福上季同店銷售增長放緩 分析：變種病毒加高基數 第4季度或轉跌

明報記者 周綺琪

周大福昨日股價持續於低位徘徊，尾段曾跌至12.26元，收市跌2.35%至12.46元。截至去年12月底止第三財季，集團整體零售值增長達31.1%，按季輕微放緩1.5個百分點，並連跌兩個季度。其中季內內地零售值增長38.8%，按季回落3.1個百分點；港澳市場零售值跌8.7%，較第二季跌17.1%有所收窄。

港澳同店銷售按季挫43.3百分點

同店銷售方面，集團內地市場上季同店銷售增長錄10.7%，按季減少12.3個百分點，屬近6個季度以來最低增長；港澳地區同店銷售增長為14.4%，按季急跌43.3個百分點（見圖）。值得留意的是，集團早前公布中期業績時曾透露，由去年10月1日至11月18日期間，內地同店銷售增長為12.4%，而港澳市場則為下跌3.1%，意味12月份中港銷售呈個別發展，其中港澳地區銷售顯著改善，帶動上季由跌轉升。

據產品劃分，內地上季珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店銷售下跌8.9%；港澳市場同樣跌19.4%。黃金首飾及產品方面，內地期內相關同店銷售增長達23.3%；港澳市場更上漲46.9%。

新城晉峰資產管理董事林嘉麒表示，市場早前預期集團港澳市場零售值在消費券帶動下可錄得正增長，但最終仍只得負增長；另珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾等價位相對較低的產品銷量亦未見上升，可見集團業績表現未如理想。

針對內地市場方面，林嘉麒指出，當地變種病毒疫情肆虐，加上內房衍生的負面財富效應等因素，將削弱農曆新年旺季以至整體銷售氣氛，預計集團未來季度同店銷售或會錄得零增長，甚至有所下跌。

分析：下半財年業績倒退或更嚴峻

他續料，集團下半財年業績倒退情况或更嚴峻，相信未能維持現時較高的估值。