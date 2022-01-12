乘聯會：去年內地新能源車銷量增1.7倍

不論傳統燃油汽車或新能源汽車，昨日一眾車股低走，其中長城汽車（2333）跌4.2%，吉利（0175）跌3.6%，比亞迪（1211）跌1.8%；純新能源車股小鵬汽車（9868）跌4.4%，理想汽車（2015）跌5.3%。

燃油車銷量按年跌6%

單計去年12月份，內地乘用車銷售達210.5萬輛，按年跌7.9%，按月升15.9%。新能源車銷售達47.5萬輛，按年升1.3倍，按月升25.4%。乘用車累計全年銷量達2014.6萬輛，按年升4.4%。由於全球疫情影響供應鏈，衍生晶片荒和原材料價格上漲等不利汽車銷售因素，去年升幅或未能直接反映市况，乘用車與2019年未有疫情時期比較，跌2.6%。在去年銷售淨增量86萬輛中，傳統燃油車銷量減少102萬輛，按年跌6%。新能源車全年銷量達298.9萬輛，按年升1.7倍，同樣與2019年正常年份比較，則升近兩倍。

補貼減少料對新能源車影響微

乘聯會表示，去年隨着國家推進減碳和環保戰略下，新能源車與傳統燃油車走勢形成強烈分化趨勢明顯，將實現對燃油車市場的替代效應，新能源汽車銷量將繼續呈現大幅增長趨勢。

乘聯會給出今年展望，隨着新能源補貼減少，部分車型價格微調，消費心態亦有變化，需求將有輕微影響，但新能源車持續暢銷，目前積壓大量前期未交付訂單，因此大部分新能源車型銷量不會因需求下滑有明顯影響。