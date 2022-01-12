華御結母企推新品牌「OMUSUBI」

計劃明年在港設工場

百農社創辦人及董事長西田宗生表示，若以登山形容集團業務發展，過去近11年業務發展只屬「登上第一站」；集團未來將透過OMUSUBI，把業務擴展至全世界。他續稱，集團將會在香港覓地自設廠房，擬於2023年動工。此外，集團計劃2025年前會以亞洲作中心，於全球開設2000間門市，當中包括大灣區；及至2030年前，集團擬在全球分店數目可達1萬間，員工人數達至5萬人，每日生產1000萬個飯糰。

西田宗生又稱，OMUSUBI以安心安全、環境保護、擴展全球為發展重心；其中大米來源地改用日本宮城縣美里町，並將大米種植期間的化學肥料、除蟲劑等使用比例減少50%，亦不再使用膠裝肥料。另飯糰產品部份包裝更由塑膠材料，轉為採用紙質包裝。百農社國際於2010年由西田宗生於香港創立。