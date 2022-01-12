海爾智家折讓配股 集資逾11億

每股28元配售 404名員工間接投資

海爾智家表示，是次配售股份約佔已擴大後的H股股本約1.448%，佔整體已發行股本僅0.441%。承配投資者包括為私人公司Golden SunFlower，由於包括集團董事梁海山、李華剛及解居志等404名員工及管理層將認購Golden SunFlower的結構性票據，變相間接參與投資於海爾智家。

根據公告，Golden SunFlower將認購3485.62萬股，涉資9.76億元，禁售期共12個月。另對冲基金Segantii Capital、太盟投資（PAG）及內地投資者李琳旗下的璞林資本將認購餘下股份，禁售期為6個月。

集資主要發展海外工業園

此外，根據公告，海爾是次集資淨額約11.49億元，分別有70%及10%用於海外工業園產能建設及信息化升級、約15%用於ESG項目相關投資，餘下5%用於海外渠道建設與推廣。其擬投入的ESG項目，不限於產品全生命周期的環境影響管理，產品端節能低碳技術研發，碳中和能力。