鮑威爾明言今年內縮表 承諾會防止高通脹根深柢固

鮑威爾指失業率處於近半世紀低位，通脹飈升，意味經濟不再需要為應對新冠疫情而制定的「高度寬鬆」政策，是時候退出疫情期間的緊急援助措施。今年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）及去年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）昨釋出3月可能開始加息的信號。經濟學家普遍預期，聯儲局今年加息3至4次。

世銀料今年全球經濟增長降至4.1%

對利率敏感的美國兩年期國債孳息升穿0.93厘，是美國新冠疫情爆發以來的高位。美國10年期國債孳息在1.77厘的高位徘徊。道指早段跌約200點，標普500指數微跌，納指延續周一尾市的反彈勢頭，早段輕微向上。

世界銀行昨發布全球經濟展望，鑑於新冠變種病毒Omicron擴散，加上供應鏈瓶頸、央行及政府減少政策扶持等，預期全球經濟增長將由2021年的5.5%，降至今年的4.1%，並在明年進一步降至3.2%。世銀對美國經濟增長預測，由2021年的5.6%降至今年的3.7%。世銀預期中國經濟增長，由去年的8%降至今年的5.1%。

鮑威爾指出，持續復蘇的力度，推動商品和服務的供需失衡，隨之而來的是更高的物價，「我們知道高通脹會帶來代價」，對那些無法滿足食物、住屋和交通等生活所需成本上漲的民眾，影響尤其深遠。聯儲局所有官員在去年12月表示，支持今年開始上調利率。點陣圖顯示，官員預期今年3次加息。反觀去年9月18名官員當中，9名預期2022年毋須加息。聯儲局官員的態度轉變，反映當局對通脹持續高企的擔憂。

摩通CEO：美逢數十年最強勁增長

在高盛（美：GS）預測聯儲局今年可能加息4次後，摩通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）表示，今年「若只加息4次，我會感到驚訝」。他認為，加息4次，每次加四分之一厘的調整幅度非常小，經濟非常容易就消化掉。

他形容消費者支出遠高於疫情爆發前，帶動美國經濟正邁向數十年來最強勁的增長，今年增幅或是1930年代大蕭條以來最大，明年也會不錯。他認為即使聯儲局加息的幅度可能超出投資者預期，經濟增長仍會持續。戴蒙對美國前景的信心，源於美國消費者強勁的資產負債表。他說，消費者目前的支出，比新冠疫情爆發前高出25%，其償債比率是50年來最高。不過他警告，雖然基本面看來很強勁，但隨着儲局開始收緊貨幣政策，股市可能經歷動盪一年。

投資者預期利率攀升，銀行股近期飈升。KBW銀行指數（KBW Bank Index）上周升10%，是有紀錄以來最好的年初開局。里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）上周五對買債逐步結束時加息持開放態度，並表示3月加息是可以想像的。

（綜合報道）

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