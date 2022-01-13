大摩：中海油派息回購有驚喜

高盛稱今年潛在升幅37%

大摩稱，中海油的派息政策及股份回購為一大驚喜，派息進取將在短期內推動股價表現，亦反映集團預計油價未來數年，將維持在每桶65至70美元之間。昨日中海油收報9.15元，大摩給予其目標價為13元。

瑞信表示，中海油對派息及回購的承諾為集團史上首次，認為有關策略將受到市場歡迎，預期股價會有正面反應。該行續稱，中海油的派息政策反映管理層對其保持低成本經營有信心，亦認為中期不會出現巨大的資本支出負擔。瑞信表示，集團股價被嚴重低估，維持對其「跑贏大市」評級，目標價13.3元。

另外，高盛表示，中海油已制訂「十四五」可再生能源計劃，擬每年把5至10%的資本開支撥給相關領域，並計劃到2025年獲取海上風電資源500萬至1000萬千瓦，海上風電項目的安裝和陸上可再生資源的投產分別達150萬千瓦和50萬至100萬千瓦。