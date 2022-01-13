環聯信貸資料服務委八達通前CEO張耀堂任非執董

曾助八達通推動港數碼支付發展

環聯表示，張耀堂在零售銀行和支付行業擁有超過40年經驗，他目前擔任上海商業銀行獨立非執行董事及數碼轉型委員會主席，此前曾在Visa香港及澳門區、星展銀行及花旗銀行（香港）擔任高級管理層，張於2011年1月至2014年3月以及2015年1月至2020年9月擔任八達通行政總裁，在其領導下，八達通對推動香港數碼支付的發展及向無現金社會的轉型發揮舉足輕重作用。

環聯CEO：張經驗豐富 助推動創新

環聯香港區行政總裁林嘉儀表示，憑藉張在金融行業的豐富經驗以及作為香港數碼支付方面的先驅，他的加盟將有助環聯進一步推動創新，協助香港消費者續獲得方便快捷信貸服務。

翻查資料，八達通在2010年爆出轉售客戶個人資料予第三者風波，翌年張耀堂接任請辭的陳碧鏵，成為八達通行政總裁。

而環聯於2018年被揭保安漏洞，此後銀行公會推動引入多於一家個人信貸資料服務機構，目前除了環聯，諾華誠信、壹賬通金融科技亦有份入標。張耀堂如今獲環聯委任，或令外界聯想與早年八達通泄資料風波後，他接任舵手的情境相似。