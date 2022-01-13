春華資本農銀國際傳合組SPAC港上市

知情人士稱，目前討論仍在進行中，發起人有可能決定不繼續推進SPAC上市計劃。春華資本、農銀國際及摩根大通的代表不予置評。「港版SPAC」設多項要求，包括僅限專業投資者認購和買賣、集資規模至少為10億元、發起人須有至少一名持有6號或9號證監牌照等。

此外，《南華早報》引述知情人士報道，內地科網巨企滴滴出行（美：DIDI）正在商討今年第二季度啟動在港上市事宜，並準備從紐約退市，至於來港上市的財務條款仍在制訂當中。

滴滴擬次季啟動港上市

報道指滴滴的投行已開始與港交所就上市事宜進行初步商討，投行正忙於尋找解決方案，以確保滴滴滿足在本港的所有上市要求，包括司機執照和其他事宜。此前，英國《金融時報》引述消息人士稱，滴滴已經開始與港交所（0388）就上市事宜進行非正式磋商，港交所的審核程序中，其中一項要求是「適用性」，評估公司是否符合規定。港交所希望滴滴在其運營的100個中國大城市中，有七成至八成完全合規。