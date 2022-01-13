希瑪眼科折讓約一成配股 集資最多5億

林順潮夫婦套現最多逾8800萬

據銷售文件顯示，林順潮透過他與及太太李肖婷分別持70%及30%的私人公司配售合共9000萬股希瑪股份，同時以與配股相同價格向希瑪認購7650萬股股份，希瑪將藉此集資約4.9至5億元；另透過今次配售沽出約1350萬股股份，林順潮夫婦則套現8700萬至8800萬元。

希瑪近期投資併購不斷，雖然早前終止收購內地眼科醫院，但在本地收購不斷，繼11月收購驗眼中心後，本月初再宣布以逾5600萬元收購嘉賓眼科，壯大公司在本地眼科市場份額，擴大醫療團隊及進一步鞏固在香港眼科行業的領導地位。

集團投資商湯 帳面賺3500萬

此外，集團又以基石投資者身分，以500萬美元（約3900萬元）入股去年底上市的AI企業商湯（0020）。事緣商湯去年底招股時遭美國財政部制裁，須臨時押後上市，相隔一周再度招股時卻有部分基石投資者退出，而希瑪則是其中一名補上的投資者。截至昨日收市，商湯仍較招股價升近九成，希瑪投資帳面獲利約3500萬元。