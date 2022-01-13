小南國兩前高層濫權 遭聯交所譴責

向關聯方採購提供貸款

聯交所上市委員會於去年4月13日對王、朱兩人是否符合《上市規則》有關責任聆訊，並於同年11月17日對王慧敏及國際天食等被裁定違規覆核。新聞稿指出，涉案時集團向兩人的關聯方採購及提供貸款，當中涉及多達44宗免息免抵押資金轉移，另自2018年至2019年2月期間向關聯方購買包裝食品，均屬須予須披露交易及關連交易，但是公司僅在2019年3月31日公布其中40宗交易，並到2020年12月14日才公布餘下交易，公司承認違反《上市規則》。

被指行為不符公司最佳利益

聯交所批評，兩人故意不履行《上市規則》及《董事聲明及承諾》，一方面王慧敏對公司資產的運用極其輕率大意，另一方面直言朱曉霞為了自己及王慧敏擁有的實體公司而濫權，不符合公司的最佳利益。有關貸款對公司毫無商業利益，卻讓交易對手從中獲利。兩人亦沒有上報董事會，去考慮有關交易是否符合《上市規則》，及尋求專業意見。