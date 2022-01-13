置地「家基金」冀助改善兒童讀書環境

伙明愛等提供低廉旅舍

置地公司高級企業社會責任經理胡玉怡表示，今次與理大合作、與明愛等提供急切住宿方案，以及協助翻新正生書院共3項計劃，均在「家基金」已撥款的5000萬元規劃資助。當中為劏房戶兒童提供人體工學設計的家俬，會自夏季起向包括九龍城、土瓜灣、葵涌及東區的2000名兒童分發。家基金又計劃協助正生書院翻新校舍，支持該校支援青少年的理念。理大賽馬會社會創新設計院空間項目經理李雅筠補充，新設計的家俬可供小童在有限空間下讀書、做功課，亦方便開合，並且設有1年保養期，料8月份會開始分發。

另外，有別於提供長期租用的臨時房屋，置地「家基金」擬與明愛等機構合作，提供類似白英奇學校宿舍等位於不同地區的旅舍供有需要人士臨時租用，胡玉怡認為，計劃可較靈活應付遇到家暴、與家人出現相處問題，甚至得到絕症的低收入戶的急切安置需求。方案一般供用者租用3至4個月，供2至4人使用。她又稱，「家基金」亦對參與長期性質住房的方案持開放態度。