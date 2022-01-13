美上月CPI升7% 40年最高 走勢大致符預期 美股三大指數早段續升

債市早已反映通脹升溫的預期，美國10年期國債孳息回落至1.74厘水平，但較去年底的1.5厘水平已顯著向上。美國能源信息署（EIA）的數據顯示，美國原油庫存降至2018年10月以來低位。加上EIA上調了原油需求預期，國際油價午夜前升1%。

美原油庫存降 國際油價升1%

嘉信理財英國子公司Charles Schwab UK董事總經理Richard Flynn稱，通脹持續走高的憂慮已被消化，最新的升幅在預期之內。上月數據反映新冠變種病毒Omicron對供應鏈的一些影響，推動通脹進一步上漲。富國銀行（美：WFC）高級經濟學家豪斯（Sarah House）表示，供應鏈仍然緊張，但消費者和企業財政穩健，願為商品、服務及勞動力增加支出 。

網上券商E*Trade投資策略董事總經理Mike Loewengart表示，CPI 數據只是鞏固了一些已知事實，就是消費者的荷包正感受到加價的壓力，而聯儲局已發出更鷹派的信號，問題是聯儲局會否加快收緊貨幣政策。摩通資產管理全球市場策略師Jai Malhi稱，債券市場目前預計聯儲局今年加息4次的概率約90%，最新通脹數據不影響3月開始加息。

分析：貨幣刺激措施退場 通脹將見頂

部分分析師則認為，隨着貨幣刺激措施退場，通脹即將見頂。按月計算，美國12月CPI升0.5%，升幅連續第2個月下滑。汽車和其他耐用品上月價格上漲，推動美國通脹向上，這主要由於與疫情相關的供需失衡。一些分析師預計，隨着新冠疫情對經濟活動的影響緩解，這種失衡將會消退。聯儲局主席鮑威爾昨在參議院聽證會表示，他對供應鏈問題今年逐步緩解助通脹緩和持樂觀態度。

fb母企求撤反壟斷訴訟被駁回

此外，facebook母公司Meta（美：FB）要求撤銷聯邦貿易委員會（FTC）提出的反壟斷訴訟，被美國華盛頓特區地方法官James Boasberg駁回。FTC在是次訴訟提出更多證據，指證Meta非法濫用社交媒體市場地位。法院認為證據已足以通過訴訟門檻，FTC可繼續向Meta提出指控，即facebook試圖通過收購WhatsApp和Instagram等潛在對手，壓制競爭。FTC正尋求解除這些交易。Meta股價早段跌近1%。

（綜合報道）

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