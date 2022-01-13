勞斯萊斯去年銷售新高 CEO歸因爆疫多人死
文章日期：2022年1月13日
【明報專訊】英國頂級豪華汽車製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）去年銷售創新高，其CEO將暢旺的銷情歸因於新冠疫情死得人多。勞斯萊斯行政總裁穆勒-烏特弗斯（Torsten Müller-Ötvös）稱，很多消費者目睹自己的社區有人死於新冠疫情，令他們有感生命可能短暫，不如盡早享受，及時行樂，這心態對勞斯萊斯的銷售有很大幫助。去年勞斯萊斯在全球交付5586輛汽車，按年增長49％，是勞斯萊斯成立117年來最強勁的銷量。英國另一豪華汽車製造商賓利（Bentley Motors），去年亦在全球交付14,659輛汽車，銷量按年大增31%，創紀錄新高。
穆勒-烏特弗斯稱，去年勞斯萊斯的銷量在全球所有市場均錄得增長，「是我掌舵10年以來前所未見」，每個市場都非常強勁，這太不可思議。他稱，如果客戶現在訂購勞斯萊斯，要到明年才能交付，「這就是我所說的相當健康訂單狀况」。勞斯萊斯發言人稱，去年Ghost及Cullinan型號平均訂單在40萬美元以上，Phantom訂單平均超過60萬美元。
消費者及時行樂心態 帶動銷量
對豪華汽車製造商來說，去年是標誌性的一年。在去年7月，Bentley錄得的全年利潤，已超過以往任何一年。去年該廠在中國市場的銷售額按年增長四成，略高於美洲地區的39%增幅。賓利北美行政總裁喬治斯（Christophe Georges）稱，當經濟發展良好，市場有大量資金，奢侈品牌從中受惠。