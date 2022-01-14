量產3納米 台積電今年開支續破頂 上季盈利勝預期 ADR早段創新高

明報記者 陳麗歡

台積電ADR早段突破歷史高位，最高曾見144.82美元，升逾9%。集團昨日公布上季業績，純利按年升16.4%至1662.3億元新台幣（見表），勝市場預期。營業毛利率達52.7%，按年跌1.3個百分點，但貼近指引的上限。營業淨利率達41.7%，超過指引。至於全年則多賺15.2%，達5965.4億元新台幣。

上季純利升16% 毛利率達指引上限

季內，以製程劃分收入，先進製程5納米及7納米仍是核心業務，佔比分別達23%及27%，即7納米及以上的先進製程收入佔比達五成，其中5納米製造自2020年第二季量產後，去年佔比大幅上升（見圖）。以技術用途劃分，台積電去年第四季智慧型手機營收佔比44%，高效運算佔37%，物聯網佔9%，車用電子佔4%。當中，車用電子收入增長最強勁，按季增長達一成，智慧型手機則增7%。

7納米或以上先進製程收入佔五成

魏哲家宣布，3納米製程的晶圓將於下半年量產，除了用在高效能運算與智慧型手機領域，更延續FinFET（鰭式電晶體）架構。魏哲家表示，相對5納米製程，3納米客戶參與度更高，其量產的第一年將有更多新產品設計定案，魏哲家預估貢獻營運效益可期。去年台積電全年收入1.6萬億元新台幣，按年升18.5%，資本開支達8392億元新台幣（約300億美元），按年升65%。台積電預估，今年全年資本開支達400億至440億美元（約1.1萬億至1.2萬億新台幣）。

董事長：與Sony合資建廠「特殊案例」

台積電近年加緊在全球各地興建晶片廠，董事長劉德音昨首度回應早前與Sony在日本合資建廠議題，劉稱屬「特殊案例」，公司通常是自設晶片廠，又指台積電已有多年未有合資設廠，於海外設廠存在多方面的考慮，首要是客戶要求。他又透露，歐洲設廠還在非常早期評估階段，而去年集團亦已敲定在美國亞利桑那州設廠。