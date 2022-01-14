匯控五連升 金融股撐起恒指
文章日期：2022年1月14日
【明報專訊】恒指昨日高開159點後見全日頂，惟午後跌幅雖然多達112點，尾市仍由跌轉升，收報24,429點，升27點或0.11%，主板成交1363億元。國指跌10點或0.12%，報8602點。恒生科技指數收報5796點，跌1.75%。
匯控今年以來累升14%
科技股未能承接周三的升勢，昨日主要靠金融股撐市，匯控（0005）再以全日最高位收市，報53.65元， 升1.7%，連升5日，再創近兩年高位，今年以來已經累升14.4%。同為藍籌的中銀香港（2388）及恒生（0011）亦分別升1.96%及0.6%，渣打（2888）則升2.4%；友邦（1299）昨日再升1.6%；內銀亦做好，建行（0939）、工行（1398）、中行（3988）均升逾1%，農行（1288）及交行（3328）升逾2%。
科技股回吐 京東網易跌逾3%
科技股連日反彈後回吐，京東（9618）、網易（9999）昨跌逾3%，騰訊（0700）跌1.2%，小米（1810）、阿里（9988）及美團（3690）亦報跌。
瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂認為，新冠變種Omicron不會打擊股市表現，中國股票有可能領先。隨着內地房地產危機逐步減退，中國的貨幣政策正向謹慎的擴張政策發展，預計中國的增長前景將改善。然而，他認為上述3個方面的復蘇仍不確定，需要繼續觀望未來一兩個月的情况。