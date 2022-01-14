皓天財經場外回購涉違規 證監：對兩高層展紀律研訊

皓天：不同意指控 研進行抗辯

證監表示，皓天主席、行政總裁及執行董事劉天倪是回購交易的主要決策人，另劉靜桐時任皓天副總經理，大程度參與回購事項的執行。

同時，證監續稱，假如收購委員會發現有違反《股份回購守則》的情況，該會有權發出一系列的制裁，包括施加「冷淡對待令」，禁止受制裁人士在收購委員會指明期間內，直接或間接使用香港證券市場設施。

證監補充，場外股份回購須先經執行人員批准，進行股份回購的公司方能憑藉有關股份回購而取得股份，通常須符合以下條件，在為審議建議的交易而適當地召開及舉行的股東大會上，建議的場外股份回購獲親身或委派代表出席的無利害關係股東，在投票中以四分之三或以上的票數批准。

皓天財經主要在香港和中國從事提供財經公關服務和籌辦及協調國際路演，為目前唯一在聯交所上市的財經公關顧問公司。