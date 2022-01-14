薩爾瓦多公帑炒比特幣 蝕7800萬

比特幣持倉貶值14%

根據布克萊過往在Twitter（美：TWTR）的披露，該國政府累計購入至少1391枚比特幣。按照其推文披露的購入時間估計，該國已斥約7100萬美元入貨，平均每枚比特幣的購買成本約5.1萬美元（約40萬港元）。若該國政府未沽出任何比特幣持貨，按周三每枚約4.37萬美元（約34萬港元）的價格計算，總值降至6100萬美元，意味帳面損失達1000萬美元（約7800萬港元）。

薩爾瓦多政府於去年9月開始購入比特幣，當時比特幣的價格約為5萬美元，其後該國政府多次加倉。但比特幣在11月逼近6.9萬美元的歷史高位後，迄今已貶值近四成。

該國政府上周表示，已將部分比特幣兌回美元，但沒有說明具體交易金額，僅表示有一組政府官員決定何時逢低買入。紐約經紀商Stifel Nicolaus & Co.的分析估計，該國政府今年的資金缺口達10億美元，質疑其為何在龐大的資金需求下，仍拿公帑炒幣。

（綜合報道）

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