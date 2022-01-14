新供應大減 樓價去年溫和上升

河內面對同樣情况，去年第三季，當地公寓供應量按年跌27%至1.96萬伙，銷售按年跌54%至2400伙。排屋及別墅供應量按年跌40%至1088伙，銷售按年跌54%至210伙。公寓樓價上升6.6%至每方呎約1203港元。

料明年經濟才復蘇 樓市重拾升勢勝疫前

展望未來，報告認為，由於現時多國應實施封鎖政策、航班中斷，以及移民政策受限制，因此相信2022年房地產市場前景依然暗淡，惟至2023年經濟及國際交通有望完全恢復。屆時，當地樓市有望重拾升勢，銷售及租務市場甚至比疫情前更理想。

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