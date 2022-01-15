博彩法修訂 最多6賭牌年期縮短 沒提限派息官員入局 賭股偷步爆升
文章日期：2022年1月15日
【明報專訊】澳門政府昨日公布修訂《娛樂場幸運博彩經營法律制度》草案，建議發最多6個賭牌，年期不多於10年，另外可延長最多3年，明文禁止轉批給或俗稱「副牌」。草案亦調升承批公司的資本金額至50億澳門元；以及提升由澳門永久居民出任的常務董事佔股比例至15%，並限制承批公司或其屬控權股東公司的上市流通股比例至最多30%。是次修訂並無再要求委派政府代表入博彩企業董事會及限制博彩企業派息。當局在收市後公布修例詳情，惟濠賭股昨日已偷步急升，當中尤以金沙中國（1928）逾7%的升幅最大（見表）。
明報記者 陳偉燊
環顧一眾濠賭股旗下賭牌承批公司，全部最少10%股份已由澳門居民持有，若以股本計算，美高梅（2282）及金沙（1928）的承批公司資本額最細，僅2億澳門元，新濠國際（0200）旗下承批公司資本最高，達到10.1億澳門元，但是全部遠低於50億澳門元的新門檻。據澳門律師行MdME Lawyers的最新訊息顯示，當局有望在今天向立法會提交《博彩法》草案。
業界料草案今交立法會
澳門行政會發言人、行政法務司長張永春昨日稱，在新的修法下，並沒有在諮詢階段建議要由政府委派代表進入博彩承批公司，但是會加強監管公司，訂明博彩企業在作出影響運作及財務等重大決定時，要主動通知政府；同時亦規範博彩業須在維護國家及澳門特區安全的前提下經營，及促進澳門經濟適度多元與可持續發展。
不調整稅率 不再批出土地
考慮到現行稅率已達35%，加上博彩企業另須撥付5%支持文化、旅遊及城市發展，相對其他地區高，因此在顧及民生需要下，目前不會考慮調整稅率。若未能趕及完成立法及重新競投，當局會作短時間延長批給。另政府會容許現有經營者及符合資格者競投，一旦落選，將按照現有法律，娛樂場及相關設備歸政府處理，然後移交新經營者，實行無縫銜接經營。
在新修訂下，張永春稱，當局不會再如過往般對承批公司批出土地發展，主要是考慮到現有場地已滿足市場需要，因此不應再擴大規模。另若承批公司本身尋求上市，上市股份流通量會規定上限在30%。賭牌續期期限由現行的20年加最長延期5年，改為10年延長最多3年。
蘇樹輝：反映政府順應業界意見
澳門博彩（0880）副主席兼行政總裁蘇樹輝表示：「政府沒有要求委派代表進入博彩企業董事會，亦無過問派息，只須知會政府重大財政決定，反映順從業界意見，給予業界自主權，業界表示歡迎。」就算賭牌的資本提高至50億澳門元，他認為若以業界投資動輒數百億元，負債亦有相當水平，在資本要求及比例上需要相稱，因此不算太嚴苛。
蘇又說，公司在澳門「土生土長」，一向做開博彩業，因此會競投（賭牌）。他估計賭牌期限只有10年，對在澳門已有硬件的博彩企業較有優勢，在現時政府決定不再增批土地下，新競爭者要獲得土地及爭取賭牌意義不大，但若有人賣盤則另當別論。