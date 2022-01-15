業界：中介模式時光倒流30年

澳門行政會發言人、行政法務司長張永春昨稱，為確保健康發展，並因應澳門的實際情况、特徵及公共利益作考慮，去修訂現行博彩中介人及合作人的要求，當中不再容許博彩中介人和承批公司分享收入及包場，並由法規去規範中介人的准照資格。另給予3年過渡期，根據修法後的要求，將設於非博彩企業物業內的娛樂場，轉為博企擁有。現時全澳共有17間衛星場，14間屬澳博所有。

澳門博彩副主席兼行政總裁蘇樹輝表示，當局進一步規範中介人及衛星場的方向正確，認為在處理衛星場的場地過渡方面，有需要和別人商討新的合作模式，以回應修法後的要求。經營衛星場十六浦娛樂場的實德環球（0487），副主席馬浩文稱，修法內對衛星場的改動令人意外，因之前未見公眾諮詢，加上影響澳門本地人利益最大。

實德馬浩文指衛星場改動意外

資深博彩從業員林繼光形容，修法後中介人生態經營回到30年前，重回純做「賭團、疊碼及分佣」的年代，不再涉足有助業界積極性的拆帳制，料部分業界會轉往盛行拆帳制的韓國、菲律賓、澳洲或新加坡等地發展，並預期貴賓博彩過往提供過千億元賭收的光景不再。