舜宇魚躍相繼取消入股螞蟻消費金融

信達和阿里昨天股價分別跌9.9%和2.2%，舜宇則升1%。螞蟻集團自2020年擱置上市後，不斷傳出監管機構要求「拆骨」重組；直至去年12月24日，集團透過主營個人消費貸款的螞蟻消費金融，訂立一項220億元（人民幣，下同）增資協議，除了上述暫緩增資的公司，其他新引入股東還有博冠科技和渝富資本，分別認繳13.22億和7.8億元，涉及股權分別4.41%和2.6%。

盒馬鮮生傳融資 估值780億

根據螞蟻金融公告，若增資完成，信達是繼螞蟻集團後的第二大股東，認繳金額60億元、股權比例20%。舜宇光學則認繳18億元，以持股比例6%成為第三大股東；但目前增資暫緩。

另彭博引述知情人士透露，阿里正考慮以100億美元（約780億港元）估值，為旗下生鮮食品平台「盒馬鮮生」融資。自從監管機構對阿里處以破紀錄的反壟斷罰款，並勒令整頓以來，這將是阿里巴巴旗下子公司的首批股權融資之一。

據報，盒馬正與顧問合作，列出一份潛在戰略和財務投資者的名單，擬於今年2月啟動該輪融資。阿里仍未決定盒馬的集資規模，但集團將會在這輪融資後，保留對盒馬的主要股份。