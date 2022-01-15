花旗沽印馬泰越零售業務 作價285億

買家為星大華銀行

相關業務客戶數目約為240萬，預期交易將於2022年中至2024年初完成，取決於監管機構審批進度和結果，交易受各國審批影響，個別國家審批結果不會影響整個交易。

花旗表示，交易經過廣泛而激烈的競價程序，相關業務的5000名員工，將隨交易轉到大華銀行。交易完成後，花旗預期可釋放約12億美元的已分配有形普通股權益資本（TCE），同時增加超過2億美元的有形普通股權益資本。花旗在去年4月公布退出13個亞太區和歐洲、中東、非洲市場的零售業務，集中資源於香港、新加坡、阿聯酋和倫敦4個財富中心，預期共可釋放70億美元的已分配有形普通股權益資本。

將為新三板提供結算服務

花旗同日公布，已完成與中國證券登記結算的系統對接，將為北京證券交易所和全國中小企業股份轉讓系統（新三板）提供清算和結算交易服務，為首批為北交所提供結算服務的外資銀行之一，支援合資格境外機構投資者（QFII）交易。花旗在2003年獲得中證登會員資格，並為QFII提供託管和清算服務。