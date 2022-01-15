內地上月出口總額 按年增21%創新高

上月貿易順差逾944億美元新高

海關總署統計分析司司長李魁文預計，面臨疫情起伏令外部環境更複雜嚴峻，中國經濟率先恢復的相對優勢和基數效應可能減弱，今年中國外貿發展面臨的不確定、不穩定和不均衡因素增多。總計去年，以美元計算的中國出口總額為3.36萬億美元，按年增長29.9%，進口總額則為2.69萬億美元，按年增長30.1%，皆創歷來新高，貿易順差為6764.3億美元。

農銀國際宏觀研究主管姚少華表示，12月出口創新高與國外疫情再度升溫，令部分訂單繼續回流中國有關。貿易順差創新高則可為中國第四季經濟增長帶來支持，短期內也有助人幣走強。由於去年高基數效應，料今年中國出口和進口增長將分別降至8%和6%。不過，內地新冠疫情持續影響港口運作，研究機構Capital Economics高級中國經濟學家Julian Evans-Pritchard指出，今年初以來內地港口擁堵和延誤日益嚴重，情况或隨疫情再惡化，令未來數月的出口放緩。