摩通花旗上季利潤大跌 兩行股價急挫 富國多賺86%股價揚

銀行股表現差，加上美國12月零售銷售額出乎意料按月跌1.9%，道指早段曾跌逾300點，標普500指數微跌，科技股為主的納指微升。

上月零售挫2% 道指早段跌300點

美國通脹率逼近40年高位之際，美國消費者上月的支出降溫。美國12月零售銷售額出乎意料按月跌1.9%，分析師原預期微跌0.1%，是去年2月以來最大按月跌幅。若剔除汽車銷售，12月的零售銷售額按月跌2.3%，分析師原預期有0.3%增幅。新冠變種病毒Omicron蔓延，也影響到消費活動。

續有儲局官員預示3月加息

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）預期今年加息3次。獲提名任副主席的聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）對3月加息持開放態度。去年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）亦表示，因應通脹高企，3月加息是合理的。此前，聯儲局已有3名今年有投票權的官員釋出3月加息的信號。

摩通首席財務官巴納姆稱，在「通脹壓力」和35億美元投資的推動下，摩通在2022年的支出將增長8%，達到770億美元。摩通預期支出增加及收入放緩，會導致回報率較近幾年下降，在接下來的一到兩年內，資本回報率（returns on capital）可能略低於17% 的目標，不過該目標在中期內仍然有效。

摩通全年利潤超越疫前紀錄

整體而言，受惠於經濟從疫情復蘇、市况暢旺及企業併購活躍，摩通去年全年利潤增至483億美元，超越2019年疫情爆發前的364億美元紀錄。摩通在2020年撥備190億美元，但疫情期間的借貸壞帳比預期少，它在2021年釋出了90億美元的撥備，助全年利潤創新高。

花旗第四季利潤跌，反映收入增加及信貸成本降低，被支出增加所抵消。花旗近期剝離大量國際消費者業務，導致營運成本按年增長18%至135億美元。整體而言，花旗去年利潤增長近1倍至接近220億美元，全年收入則下跌5%至718.8億美元。

有別於摩通和花旗，富國銀行第四季利潤按年增長86%至57.5億美元，每股盈利1.38美元，勝於分析師預期。由於富國的壞帳比預期少，上季釋出了8.75億美元的撥備。該銀行上季的收入按年增長13%至208.6億美元，勝過分析師預期。分析認為，富國等相對依賴貸款，並對利率相對敏感的銀行，隨着聯儲局準備收緊貨幣政策，商業前景將有所改善。

（綜合報道）

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