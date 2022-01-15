拜登提名拉斯金任儲局副主席

負責銀行業規管 尋求嚴管大行

60歲的拉斯金是杜克大學法學教授，2010至14年間曾是現任財長耶倫在聯儲局同僚，協助推動旨在限制金融機構風險的《多德-弗蘭克法案》（Dodd-Frank Act）推出，是金融業規管的鷹派人物。她任內關注收入不平等及消費者權益，在她於2014至17年間轉任奧巴馬政府財政部副部長後仍為相關範疇獻策，領導應對網絡安全帶來的金融穩定風險。

她早前稱鑑於氣候變化對經濟影響不可預測，美監管機構需在問題惡化前採取行動。部分共和黨人質疑聯儲局參與氣候變化等議題，並對拉斯金主張限制化石燃料企業取得貸款的立場有所保留。來自共和黨的聯儲局主席鮑威爾此前曾表示氣候變化「是許多其他政府機構的問題，與聯儲局關係不大」，不主張聯儲局成為氣候政策制定者，此番言論令其受到民主黨進步派人士抨擊。

另外，拜登亦提名密歇根州立大學經濟學及國際關係教授庫克（Lisa Cook）和北卡羅來納州戴維森學院（Davidson College）教授杰斐遜（Philip Jefferson）擔任聯儲局理事。庫克可望成美國史上首位聯儲局理事的非裔美國女性，而杰斐遜可望成為第4位擔任聯儲局理事的非裔美國男性，相關任命將有助拜登政府實現聯儲局高層更多元化的承諾。

（綜合報道）

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