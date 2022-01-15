Tesla部分認受 狗狗幣價飈14%
文章日期：2022年1月15日
【明報專訊】特斯拉（Tesla，美：TSLA）部分商品接受狗狗幣（Dogecoin）支付，刺激狗狗幣昨最多升逾15%，高見0.21美元水平。特斯拉官網已為特斯拉工廠皮帶扣（Gigi Texas Belt Buckle）、兒童電動四輪越野車（Cyberquad For Kids）及電動貨車Cybertruck造型哨子標示了狗狗幣價格，不過除標價835個狗狗幣（約值161美元）皮帶扣外，另外兩款商品已售罄。在特斯拉官網以狗狗幣購物不能退貨、換貨或取消訂單。
TikTok第一網紅去年賺1.4億
路透引述知情人士稱，特斯拉的Cybertruck將再次押後推出。Cybertruck最初準備在2021年底推出，後來行政總裁馬斯克將其上市時間推遲至2022年，最新傳出Cybertruck在2023年才開始生產。特斯拉官網已將該款電動車在2022年推出的消息移除。
《福布斯》公布2021年收入最高TikTok網紅排名，居首的Charli D'Amelio（圖）吸引達1.3億追隨者，去年賺1750萬美元（約1.37億港元），收入來源包括銷售個人品牌服裝、宣傳產品及其他廣告收入。《華爾街日報》數據顯示這名頂級網紅的收入，高於2020年標普500指數企業CEO的1340萬美元（約1億港元）薪酬中位數。