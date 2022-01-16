銀行股零售股受壓 道指跌201點 能源工業原材料股上季業績料跑出

明報記者 歐陽偉昉

花旗（美：C）去年第四季純利按季下跌32%，上周五下跌1.25%，近兩周受惠加息預期的銀行股回吐，摩根士丹利（美：MS）和高盛（美：GS）分別跌3.58%和2.52%。不過，富國銀行（美：WFC）預期今年淨利息收入增長8%，股價逆市升3.68%（見表1）。零售數據差過預期，拖累道指成分股家得寶（美：HD）和美國運通（美：AXP）跌3.87%和2.82%。

加息預期升溫 房地產公用股指數跌

在上周四急挫後，納指上周五反彈0.59%至14,893點，標指升0.08%，報4662點。總結全周，道指全周下跌0.88%，標指和納指分別跌0.3%和0.28%。加息預期升溫下，標指房地產和公用股指數分別下跌1.98%和1.4%。新冠疫情影響餐廳、零售商表現，必需消費品指數亦跌1.47%。不過，受惠北美寒冷天氣帶動石油需求，美國原油庫存連跌七周，紐約期油全周升5.94%至每桶83.63美元，能源股指數全周升5.21%。

研究機構FactSet高級盈利分析師John Butters預期，能源、工業和原材料股在第四季，可較其他標指成分股有較佳盈利增長，預期整體成分股季度盈利將按年增長22%，但為2021年四季中最少。他指在近周舉行的業績後電話會議，勞工短缺和成本為公司最常提及的負面因素，影響第四季或未來數季的盈利，不過大多數公司表示可以加價來抵消。

澳門賭牌續牌明朗化 相關美股做好

恒指夜期上周五下跌0.07%，報24,369點，低水14點。ADR港股比例指數升0.23%，報24,439點。中概股做好，納斯達克金龍中國指數升1.41%至8855點，全周升2.21%。近期強勢的匯控（0005），ADR上周五升1%，折合報55.04港元，較本港收市高0.9%。澳門上周五公布博彩法修訂，將最多發出6個賭牌，續牌前景明朗化帶動澳門博彩相關美股上升，新濠博亞（美：MLCO）升16.6%，金沙（美：LVS）和永利（美：WYNN）則分別升14.15%和8.6%（見表2）。