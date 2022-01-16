摩通CEO：料聯儲局今年或加息6至7次

戴蒙表示，聯儲局在沃爾克（Paul Volcker）主政時，曾在一個周末夜加息2厘。若大家相信加息過程「甜蜜而溫和」，不會出乎任何人意料，將是一個錯誤。戴蒙在上周一亦曾提及，聯儲局今年不止加息4次。

紐約聯儲行長：今年通脹將降至2.5%

戴蒙認為，加息不等於經濟不會增長，美國經濟增長已經準備好迎接加息，消費者非常強大、企業狀况良好，目前經濟的負面因素「顯然是通脹過高」，聯儲局可以在不停止經濟增長的基礎上減慢通脹。

此外，紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）在上周五表示，聯儲局現時資產負債表超過8萬億美元，遠高於金融危機後水平，不可能如上次加息後一段時間才開始縮表，利率開始上調後，聯儲局繼續減少債券持有量，削減寬鬆措施是明智做法。雖然Omicron變種病毒短期內或令經濟增長放緩，不過他認為感染減退後經濟將重回強勁增長，今年失業率可降至3.5%，另外隨經濟增長放緩和供應鏈瓶頸緩解，料今年通脹將降至約2.5%。