瑞銀：草案要求股本提高至50億 濠賭股或需集資

匯豐料博企需投入低投資回報項目

匯豐料現有6家博企最終獲發賭牌，在現有賭廳運作幾近叫停下，新要求對博彩中介人運作影響有限。反而對衛星場提新要求，若按2019年博企的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）作為基礎，料對澳門博彩（0880）及銀河娛樂（0027）的EBITDA分別有13%及1%的影響。該行相信市場會歡迎新的修法建議，因提供了清晰度，但是因為當局要求博企承擔企業社會責任，料需投入低投資回報的項目，同時要求博企向政府通知重大財務決策，卻沒有列明派息需否向政府問準，尚欠清晰。

瑞銀認為，修法草案對博彩業形同正面的催化劑，但是在市場需求較弱，以及博企現有的財務狀况而言，要求將股本提高至50億澳門元的做法，撇除銀娛之外，將對其他博企帶來挑戰，並存在需要集資去應付新資本要求之風險。

此外，美高梅中國（2282）、永利澳門（1128）及金沙中國（1928）對新的修訂提供清晰度，均表示歡迎及鼓舞。金沙明言正積極部署競投工作；永利則謂與政府密切合作，確保順利完成公開招標程序；美高梅稱，衷心感謝政府賦予他們充裕時間去準備新法規的賭牌競投方案。