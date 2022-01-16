聯儲局買美國債今年將降至600億美元

聯儲局準備減持債券，意味即使美國財政部減少發債，也不足以抵消環球央行可能隨聯儲局「收水」的影響。歐元區、英國、澳洲和加拿大的實際債券供應很可能增加，為債市前景增添不確定性。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence, BI）Huw Worthington指出，歐元區今年的實際債券供應量可能增加1000億歐元（約8936億港元），這部分源於歐洲央行「收水」的步伐較慢。法國、意大利和西班牙政府發行的債券都需要依靠投資者大規模購買，以維持債務可持續性。相對於德國，這些國家的政府債券價格可能會承受更大的壓力，因為德國政府債券的淨供應預計將會收縮。

英加澳央行退市 債券供應將大增

英國方面，今年的政府債券發行量將會減少，但在英倫銀行去年12月結束量寬後，債券投資者面臨更大的壓力。此外，隨着加拿大央行10月決定在結束資產購買後，迅速縮減資產負債表，加拿大政府債券淨供應將會大增。

澳洲方面，澳洲政府去年每發行1張債券，澳洲央行就平均買入3張政府債券。隨着澳洲央行計劃逐步結束買債，這將會令澳洲政府債券供應出現前所未見的增長。

[企業地球村]