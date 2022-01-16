薛偉傑：Yedpay與外賣平台對接 食肆POS機可一機多用

支付服務供應商Yedpay希望改變這種情况，讓其飲食業商戶用一部POS卡機，就可以處理多個外賣平台的訂單，所以開放其API，讓外賣平台與之對接，首個合作伙伴是The GULU。Yedpay的飲食業商戶若同時與GULU合作，它們的POS卡機將可以自動列印來自GULU的外賣自取訂單。GULU還免收它們第一年的外賣自取訂單佣金。

此外，Yedpay和GULU的排隊系統亦已完成對接。若食肆無空間安裝排隊取籌機，也可以使用其POS卡機來印籌給現場的顧客；或確認網上拿籌的顧客（掃描其QR Code）。即是說，其POS卡機可以一機處理排隊、堂食落單、外賣自取、收款等多個功能。

Yedpay強調，其系統能夠和多個外賣平台對接，只要外賣平台同意就行，希望長遠能夠實現這構思，減少食肆的不便。

明報記者 薛偉傑

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