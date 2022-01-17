甚麼Instagram內容最得人「心」

上年舉辦了一個Instagram的營銷課程，參與Marketers的反應出乎意料，有查詢下一班日期，有要求進階內容，然後幾星期在電郵也收到不少有關Instagram營銷的查詢。可見Instagram仍是品牌做數碼營銷的一個焦點，但同時也是Marketers日常的一個痛點。

「翻版」Facebook內容

有幾點值得在做Instagram營銷時再三思考。品牌Marketers因為營銷預算有限，很多都將Facebook內容照搬一套。這一招幾年前還好，但大家也同意每個社交媒體平台的目標對象和用戶習慣其實都不同，品牌值得再細心思考，投放更多資源製作不同專屬內容予不同的社交媒體平台。當大家仍會求救，為什麼Facebook的粉絲沒有追蹤品牌的Instagram帳號？不妨思考自己會買兩本同樣內容的雜誌嗎？

平衡「快」與「靚」

我的團隊一直都為品牌製作精緻數碼內容，在社交媒體說故事做營銷，我對Marketers也不厭其煩重覆，不要說Instagram的內容就要做得吸眼球，難道Facebook和其他平台的用戶就不喜歡精緻漂亮的內容嗎？所以用心製作的內容不是特定平台的專利。與此同時大家也得留意Instagram用戶，追求即時性內容的特性。與其等待製作完美的Video推出，Instagram stories即時性有內容訊息，但未必製作極致的內容同樣受歡迎。這個用戶特性，正正挑戰着品牌要完美無瑕才「出街」的製作手法，兩者得平衡。

Instagram Carousel輪播格式是性價比高的製作投資

Video內容在Instagram很吃得開，能夠賺取最好的觸及率和互動，因為Instagram正在跟TikTok鬥得你死我活，TiKTok最受歡迎的正正就是短片內容，所以Instagram會千方百計吸引品牌和用戶發佈Video內容。製作Video需要資源，另一個被忽略而性價比高的內容製作投資，絕對是Instagram Carousel輪播格式，從一些數據顯示，這個格式對於10,000追隨者以下，或是100,000追隨者以上的帳號有更好的平均Engagement。而不論你的帳號追隨者數量高低，每個瀏覽的Engagement，留言，儲存Save機率都比其他內容格式高。當然用戶不會單純去Save一個用Instagram Carousel輪播格式展示產品的內容，Instagram Carousel輪播格式其實是一個優質內容營銷的Instagram內容格式，品牌製作的內容單單是從「推」一堆產品功能，還是從客戶心態出發製作？老土一句，優質內容，才最能賺得人心。