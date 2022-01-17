廣告界：今年港廣告開支升幅望達雙位數
文章日期：2022年1月17日
【明報專訊】回顧2021年的廣告市道，受惠於疫情緩和及不少廣告新寵彈出，刺激整體支出增加。廣告營銷集團The Bees Group創辦人兼行政總裁曾錦強稱，雖然去年廣告市况回暖，但仍未恢復至2019年社會運動以前水平。撇除近期社交距離措施再度收緊，市場仍憧憬通關的利好作用，曾錦強估計今年氣氛向好，香港廣告開支有望達雙位數升幅，重返市場「最好景」狀態。
曾錦強：媒體平台紛上調新一年廣告收費
有見不同媒體平台先後上調新一年廣告收費，曾錦強指收費反映不同類別的生意表現，淨收益率愈高的業務，其廣告收費就會較低；而淨收益率較低的業務，廣告收費就會較高。不過他強調，調整廣告價單是公司的商業決定，難以推敲其背後考量。
至於疫情後串流平台加快成為民眾獲取資訊來源，帶動YouTube廣告投放趨增，曾錦強認同電視、YouTube等媒體的廣告較流行，「塊餅比較大」。惟他表示，商戶普遍也是「全方位」落廣告，相信單一平台的活躍表現，不會削薄其他平台的廣告開支。根據廣告媒體監察公司admanGO報告，去年首3季香港廣告總支出214億元，已經貼近2019年全年總支出221億元。