廣告界：今年港廣告開支升幅望達雙位數

曾錦強：媒體平台紛上調新一年廣告收費

有見不同媒體平台先後上調新一年廣告收費，曾錦強指收費反映不同類別的生意表現，淨收益率愈高的業務，其廣告收費就會較低；而淨收益率較低的業務，廣告收費就會較高。不過他強調，調整廣告價單是公司的商業決定，難以推敲其背後考量。

至於疫情後串流平台加快成為民眾獲取資訊來源，帶動YouTube廣告投放趨增，曾錦強認同電視、YouTube等媒體的廣告較流行，「塊餅比較大」。惟他表示，商戶普遍也是「全方位」落廣告，相信單一平台的活躍表現，不會削薄其他平台的廣告開支。根據廣告媒體監察公司admanGO報告，去年首3季香港廣告總支出214億元，已經貼近2019年全年總支出221億元。