發改委發通知 要求各地促進農曆新年消費

推動實現首季「經濟平穩開局」

《通知》提出10個方面的工作措施，包括因地制宜及多措並舉滿足居民節日消費需求、打造線上節慶消費提質升級版、有效拓展縣域鄉村消費、乘勢而上擴大居民「冰雪消費」、大力提升文旅休閒服務供給、進一步激發智慧零售新活力、積極發展綠色消費、促進住房消費健康發展、落實做好中小微企業紓困政策、全力保障困難群眾等群體基本生活消費。

《通知》又提及，需引導電商企業開啟農歷新年「不打烊」模式，鼓勵面向老人、兒童等推出「一站式購齊」平價年貨大禮包，嚴禁不公平競爭、「二選一」、「大數據殺熟」、銷售侵權假冒偽劣商品等違法行為。發改委稱，下一步將發揮完善促進消費體制機制部際聯席會議制度作用，加強統籌協調和督促指導，充實完善政策儲備，着力促進消費持續恢復。