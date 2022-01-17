瑞銀財富管理Mark Haefele：上半年看好美股 下半年留意新興市場
文章日期：2022年1月17日
【明報專訊】在匯控（0005）及中資科網股領軍下，恒指上周勁升889點或3.79%，今年以來連升兩周，同時美股三大指數卻連跌兩周，屬去年2月恒指見頂以來罕有出現連續兩周「港股升、美股跌」的形勢；今期封面故事由瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele、瑞銀投資銀行香港策略師陳志立及貝萊德智庫亞太區首席投資策略師龐文博（Ben Powell）分析最新形勢。Haefele預測，美國經濟增長及通脹預料於下半年回落，上半年美股仍有好表現，下半年則可留意新興市場股市，市場主要風險是聯儲局收緊貨幣政策力度過大打擊經濟；陳志立指港股估值吸引，給予恒指年底目標價27,000點，當中本港銀行及中資科網股可望跑贏大市。
明報記者 葉創成
瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele上周四出席「2022瑞銀財富透視：探索之年」研討會時表示，該行將今年投資主題定為「探索之年」（A Year of Discovery），不少投資者首個問題是：「要探索什麼？」他的答案是，今年要探索的是全球經濟是否會走出疫情大流行（pandemic）的影響，進入「後疫情」（postdemic）時代，也即是說，全球GDP及通脹在去年以高於長期趨勢增長後，今年增長會否回落至相對正常水平。
美消費需求部分由產品轉移服務
美國勞工部上周三公布上月消費物價指數（CPI）按年增長7%，增速屬近40年以來最快，Haefele認為，美國通脹高企的確是很多投資者現時關注的問題，而他的觀點是，由於2020年3月疫情大流行後美國政府以積極財政政策刺激經濟、推高消費需求，與此同時，全球供應鏈卻被疫情擾亂，令消費品供應下跌，才令通脹去年大幅上升；投資最重要是向前望，Haefele預測，隨着今年進一步走出疫情、重啟經濟，美國部分消費需求將由產品轉移至服務（見圖1及圖2），而且全球消費品供應亦會回升，今年美國通脹壓力料放緩。
小心央行收水太快打擊經濟
Haefele預測，以美國為首的全球成熟市場，今年上半年繼續受惠於經濟重啟及政策刺激，GDP增長料將繼續高於長期趨勢，但到了下半年，隨着政府退出部分過度刺激經濟的政策，預料GDP增長將回落至相對正常水平，屆時新興市場國家GDP則會有相對較快增長（見圖3）。
環球政府如何因應上述經濟新形勢制定政策，是主宰全球今年投資市場的關鍵變數。Haefele表示，若美國及全球今年真的進一步走出疫情、重啟經濟，GDP增長處於合理水平，當地政府自然也要撤走因應疫情推出的非正規刺激經濟政策，例如美國聯儲局料於3月中便結束量寬（QE）停止買債、歐洲央行也會進一步減少買債、英倫銀行、加拿大銀行及新西蘭儲備銀行等其他央行料將加息，而且主要發達國家政府也會減少財政刺激，而一個主要的風險是，政府在上半年退出政策刺激時力度會否收得太緊，打擊經濟增長。
看好金融商品能源醫療股
將上述全球經濟預測應用於投資市場，Haefele認為，上半年應該投資於成熟市場股市，當中，美國中型股、歐元區及日本股市，以及全球金融、商品及能源股料均得益於期內GDP增長高於長期趨勢：「日本現仍繼續奉行寬鬆貨幣政策，目前當地消費表現理想，投資氣氛亦開始改善，而日圓弱勢持續，亦有利日本藉出口推動經濟增長；目前全球石油股估值僅反映原油長期價格處於每桶60美元（編按：原油價格上周收報每桶約84美元），故我們認為該板塊會繼續有表現，而歐洲股市有不少石油股等周期股。」
由於下半年全球發達國家GDP增長放緩的情况料比新興市場明顯，因此，Haefele建議，投資者屆時可留意新興市場股市。另外，他亦看好全球醫療股，「科學家及醫療人員開發創新藥品及手術療程的進步一直持續，隨着全球經濟增長於下半年放緩，資金料會重新注視醫療股等防守力較強的板塊，而且醫療股不只是防守股，醫療科技及新興醫療模式可以帶來結構增長機會」。
美息趨升 不利債券黃金
股票之外，Haefele表示，雖然全球發達國家央行今年料會收緊貨幣政策，但目前息口仍然處於低位，加息幅度也要觀察，因此，尋求息率回報（Search For Yield）仍然是一個重要投資主題。美國10年期國債孳息率去年以來反覆上升，反映價格受壓，在該市場賺錢不易，其他全球發達國家國債市場亦如此，隨着相關央行今年收水，市場料依然充滿挑戰；歐美企業債方面，目前息率也並不吸引。因此，Haefele認為投資者可留意美國優先貸款〈（senior loan），屬結構債務產品中，當相關企業破產清算時，優先貸款的債權人利益將較早得到保障〉、亞洲高息債及私募債權（private credit），也可投資於對冲基金（hedge fund）或私募股權（private equity）。
外匯方面，Haefele今年偏好有關經濟體有能力加息的貨幣，例如美元、英鎊及紐元，相對看淡歐元及日圓。另外，Haefele亦對金價表現審慎，指今年美國加息及通脹回落，當地實質利率上升，傳統上不利金價。
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