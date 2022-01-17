瑞銀陳志立：中資科網港銀領漲 恒指年底見27000

事隔5個多月後，陳志立上周出席「第22屆瑞銀大中華研討會」時，對港股後市已轉趨樂觀，給予年底恒指目標價27,000點，「我們預期恒指今年底可升至27,000點，有逾10%潛在升幅，今年初與去年初不同的是，我們在去年初覺得恒指比較貴，原因是當時市盈率高於平均值接近一個標準差，結果去年亦出現很多壓力，包括美國聯儲局收水、內地經濟增長放緩、政策也帶來影響，出現估值下調，現在估值（市盈率）已回到低於平均值接近一個標準差，已反映很多不同的風險，所以預期今年表現會比去年好」。

內地政府加強監管 與國際接軌

在恒指64隻成分股中，陳志立預測，本港銀行股及中資科網股今年可跑贏大市：「我們的觀點是美國實質利率會上升，目前是-100點子，今年底我們預計會是0，根據歷史數據，這對本港銀行股屬正面。

「恒指現時大概有三分之二成分股屬內地企業，當中，我們與市場的不同看法是，我們對中資科網股比較正面，該板塊去年下半年曾下跌不少，原因是受政策影響，我們的判斷是內地政府當時加強監管該行業符合國際潮流，很多其他國家也在這樣做，現時中資科網股股價及估值跌至如此低位，已反映很多風險。我們的預期是，當今年內地政府對科網平台監管更多細節出來後，市場便更明確知道監管帶來的影響，而且亦會認同有關監管只是與國際接軌而己，對該板塊的信心便會恢復。」

國際知名雜誌《機構投資者》（Institutional Investor）日前公布了2021年大中華地區研究團隊評選結果，瑞銀在大中華地區的研究服務及行業洞察再次得到業內認可，包括：

（1）中國研究團隊榮獲2021年總排名並列第一（2020年總排名第三）；

（2）在國際投行排名中，連續6年蟬聯第一（2016至2021年）；

（3）瑞銀在所有30個類別評選中均排名前3位，這也是瑞銀在全球各類排名中首次取得如此佳績。

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