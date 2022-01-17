美今年或只加息2次 實質負利率持續利股樓

由於估計美國今年通脹回落，龐文博預測，聯儲局今年僅加息2至3次，與市場普遍預期加息3至4次比較，屬相對「鴿派」；他亦估計，今次加息周期與上次加息周期（2015至2018年）一樣，聯邦基金利率上端不會升穿2.5厘。

基於上述預測，龐文博強調投資者要留意的是，即使美國聯儲局今年加息，實質利率（聯邦基金利率扣除通脹率）仍然會是負數，而且此情况料在可見將來持續，這會支持實物資產價格，明顯受惠的是房地產，對全球股市亦屬正面。

《華爾街日報》統計顯示，美國去年錄得640萬個非農新增職位，創歷來新高，而去年底失業率亦降至3.9%，就業情况改善速度看來十分理想。通脹及就業向來是聯儲局決定貨幣政策的兩大因素，貝萊德認為，就通脹而言，現時已達到加息要求，至於就業情况是否亦已符合加息要求，便要視乎當局如何演繹「廣泛及包容性就業」（broad-based and inclusive employment）的目標。

勞動參與率未返疫前也可加息

貝萊德報告分析，美國勞動參與率（Employment-population ratio、即成年人口受僱比例）已從2020年第二季疫情大流行導致大範圍封城時的低位穩定回升，但仍未重返2020年初疫情爆發前的水平（見圖），當中要考慮的是，目前失業者有多少積極重返職場、有多少已放棄搵工或決定退休，而有些人的觀點是，部分人選擇離開勞動市場也未嘗不是一件好事，若聯儲局也這樣看的話，即使該比率仍未重返疫情前水平，當局也可以認為就業情况已符合加息條件。

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